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القبض على متهم جديد بقضية إلقاء رأس خنزير على مركز إسلامي في بريطانيا

القبض على متهم جديد بقضية إلقاء رأس خنزير على مركز إسلامي في بريطانيا

القبض على متهم جديد بقضية إلقاء رأس خنزير على مركز إسلامي في بريطانيا
٠٧:٠٨:٢٧ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت شرطة مدينة مانشستر البريطانية اعتقال متهم جديد، في قضية إلقاء رأس خنزير مقطوعة على سطح مسجد ومركز إسلامي في بلدة ستوكبورت في التاسع من ديسمبر.

وأوضحت الشرطة في بيان لها عبر موقع “فيسبوك”، أن قوات الأمن ألقت القبض على شخص يبلغ من العمر 32 عاما لضلوعه في جريمة كراهية.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال شخصين آخرين (22 و47 عاما) منذ يومين للاشتباه بضلوعهما في الجريمة ذاتها، قبل إطلاق سراحهما بكفالة مؤقتة.

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وقال مفتش شرطة مانشستر غاريث بيزلي، إن تحرك قواته لإلقاء القبض على الجناة يبعث رسالة واضحة مفادها بأن “شرطة مانشستر لن تدخر وسعا لمحاسبة المسؤولين عن مثل هذه الأفعال، وعدم التسامح مع جرائم الكراهية”.

يذكر أن مسؤولين من المركز الإسلامي فوجئوا بوجود رأس خنزير أعلى المركز يوم الجمعة 9 ديسمبر الماضي، وسارعوا إلى إبلاغ الشرطة على الفور، التي تمكنت من القبض على أشخاص تورطوا في الجريمة.

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الكلمات الدلالية:
المركز الإسلامي المركز الإسلامية في بريطانيا بريطاينا خنزير كراهية مانشستر

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