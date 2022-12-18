«منظم المياه»: 100 ألف ريال لمخالفة التوصيل بشبكة المياه أو الصرف الصحي غير النظامي

تواصل – واس:

أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه، عددًا من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من قبل جهات الضبط المخوّلة.

100 ألف ريال للمخالفة

وشملت القرارات التي تم إصدارها، مخالفة حكم الفقرة (14) من المادة (السابعة والستين) من نظام المياه ونصها “التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية”.

وتم إيقاع العقوبات على من ثبتت مخالفتهم لأحكام النظام بمبلغ 100 ألف ريال لكل مخالفة.

اقرأ أيضا:

منظم المياه: هناك أخطاء بقراءة بعض العدادات نقوم بمعالجتها (فيديو)

تغطية خدمات الصرف الصحي في الرياض

قال مدير عام الإدارة العامة للأنظمة وأمانة اللجان في منظم المياه، فهد القحطاني، في أكتوبر الماضي: إن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي في الرياض 60%.

وأوضح في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن العمل يجري وفق إستراتيجية على زيادة نسبة تغطية الصرف الصحي في الرياض، مؤكدًا أنه من المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 85% عام 2025.

واعتمد فيه الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، 30 مشروعًا للمياه والصرف الصحي بقيمة تجاوزت 2.6 مليار ريال.

وتعد المشروعات المعتمدة حزمة أولى ضمن خطط شركة المياه للوصول إلى الاستهدافات الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.