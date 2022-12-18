كيسنجر: وقت السلام قد حان في أوكرانيا

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قال السياسي الأمريكي المخضرم هنري كيسنجر، إن الوقت يقترب من أجل إحلال سلام قائم على التفاوض في أوكرانيا للحد من مخاطر نشوب حرب عالمية مدمرة أخرى.

لا معنى للحياد الآن

وأوضح وزير خارجية أمريكا الأسبق، أنه حان الوقت للبناء على التغييرات الاستراتيجية التي تحققت بالفعل، ودمجها في هيكل جديد نحو تحقيق السلام من خلال المفاوضات، حسب “العربية”.

وأضاف كيسنجر، في مقال بمجلة “ذا سبيكتاتور The Spectator” البريطانية تحت عنوان “سبل تجنب حرب عالمية أخرى”: “يجب أن تربط عملية السلام أوكرانيا بحلف شمال الأطلنطي.. خيار التزام الحياد لم يعد له مغزى”.

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واقترح كيسنجر، في مايو الماضي، حسب ما ورد في مقاله، وقفا لإطلاق النار تنسحب روسيا بموجبه إلى الخطوط الأمامية التي كانت عليها قبل بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير، لكن “شبه جزيرة القرم ستبقى محل “مفاوضات”.

وأردف السياسي الأمريكي أنه اقترح إجراء استفتاء تحت إشراف دولي للبت في أمر الأراضي التي أعلنت روسيا ضمها في حالة ما إذا ثبت استحالة العودة إلى المشهد الذي كانت عليه الأوضاع في عام 2014.

وقال كيسنجر: “إن تفكيك روسيا أو تدمير قدرتها على ممارسة السياسة الاستراتيجية يمكن أن يحول أراضيها التي تضم 11 منطقة زمنية إلى فراغ متنازع عليه”.

وأضاف: “قد تقرر مجتمعاتها المتنافسة تسوية نزاعاتها بالعنف. وقد تسعى دول أخرى إلى زيادة مطالبها بالقوة. وستتضاعف كل هذه المخاطر بسبب وجود الآلاف من الأسلحة النووية التي تجعل روسيا واحدة من أكبر قوتين نوويتين في العالم”.