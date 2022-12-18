«الحج والعمرة»: زيادة أعداد رحلات العمرة والزيارة للمعتمرين من إندونيسيا

تواصل – وكالات:

كشفت وزارة الحج والعمرة عن زيادة أعداد رحلات العمرة والزيارة للمعتمرين من إندونيسيا في أعقاب التسهيلات التي قدمتها المملكة بهذا الشأن.

واستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير النقل بجمهورية إندونيسيا بودي كاريا سومادي، والوفد المرافق له في مكة المكرمة، لبحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون المعتمرين القادمين من إندونيسيا.

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تسهيلات للمعتمرين الإندونيسيين

وناقش الجانبان آليات التسهيلات التي أعلنت عنها المملكة لتمكين المعتمرين الإندونيسيين من القدوم، والخدمات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم بسهولة ويسر، وليثروا كذلك تجربتهم الدينية والثقافية.

وشهد اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، والعديد من الموضوعات المشتركة بما فيها زيادة أعداد الرحلات لتمكين أكبر عدد من الإندونيسيين من أداء نسك العمرة وزيارة، تأكيدًا على دور الوزارة في تسهيل قدوم قاصدي الحرمين الشريفين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة ويسر، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

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تطور الخدمات الإلكترونية عبر منصة نسك

وعبر وزير النقل الإندونيسي بودي كاريا سومادي، عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – يحفظهما الله-، لتقديمها الخدمات والتسهيلات الرقمية المتنوعة للمسلمين بشكل عام ولمسلمي جمهورية إندونيسيا بشكل خاص، مما أثمر عنها نجاح موسم الحج للعام الماضي 1443هـ.

وأشار وزير النقل الإندونيسي إلى تطور الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة “نسك” لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من (نقل وسكن وغيرهما من الخدمات) فوريًا من خلال الأجهزة الذكية، لافتًا إلى التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية.