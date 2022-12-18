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في يومها العالمي.. «التخصصات الصحية» تطلق برنامج تعليم «العربية» للناطقين بغيرها
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في يومها العالمي.. «التخصصات الصحية» تطلق برنامج تعليم «العربية» للناطقين بغيرها

في يومها العالمي.. «التخصصات الصحية» تطلق برنامج تعليم «العربية» للناطقين بغيرها

في يومها العالمي.. «التخصصات الصحية» تطلق برنامج تعليم «العربية» للناطقين بغيرها
٠٥:٥٩:٠٥ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في المجال الصحي من خلال منصة التعلم الرقمي للممارس الصحي، حيث يستهدف في مرحلته الأولى تعليم عبارات “التحية والتعارف” باللغة العربية.

وأوضحت أن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى مهارات اللغة العربية، والتواصل الفعال لدى الممارسين الصحيين الناطقين بغيرها وزيادة الوعي باللهجة وتراث المملكة ليوظِّفَها الممارس توظيفًا سليمًا لتوفير رعاية صحية مُثلى تتمحور حول تجربة المرضى وسلامتهم.

وأشارت الهيئة إلى أنها تعاونت مع عدد من الخبراء في المجال الصحي ومجال السياسات اللغوية وتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للعمل على هذا البرنامج، كما طورت النسخة الإلكترونية بالتعاون مع فريق تطوير محتوى. وكان لذلك أثر كبير في وصول البرنامج إلى أفضل مستوى.

«المملكة» تسعى لتعزيز دورها الريادي لخدمة اللغة العربية محليًا وإقليميًا وعالميًا

يُذكر أن البرنامج يعد الأول من نوعه في المجال الصحي في المملكة، وهو الخطوة الأولى لمسار تعليمي كامل ومتكامل يصب في مصلحة الممارس الصحي، والمرضى، وعائلاتهم.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية التخصصات الصحية السعودية اليوم اللغة العربية

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