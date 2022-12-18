بعد إلغاء مؤتمره السنوي.. التلفزيون الروسي: إعلان مهم لـ «بوتين»

تواصل – وكالات:

أفادت وسائل إعلام رسمية روسية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيصدر إعلانًا مهمًا، في اجتماع وزارة الدفاع الأسبوع المقبل.

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تصريحات مهمة

وقال بافيل ساروبين، مقدم برنامج (موسكو. الكرملين.بوتين)، لشبكة الإذاعة والتلفزيون الروسية “دبليو.جي.تي.آر.كيه”، الأحد: “ننتظر تصريحات مهمة”.

وطبقاً للبرنامج، سيرأس بوتين اجتماعًا موسعًا سنويًا لوزارة الدفاع. ولم يعرف بعد موعد الاجتماع على وجه الدقة.

ومن المتوقع أن يتوجه بوتين إلى منسك الاثنين، لإجراء محادثات مع ألكسندر لوكاشينكو، حاكم بيلاروسيا.

وفي اجتماع حكومي الأسبوع الماضي، طلب بوتين بالفعل تعديل خطط التسلح.

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اقتصاد حرب

ويعتقد أنه من الممكن أن يستمر في دفع تحويل اقتصاده الخاص إلى اقتصاد حرب، حيث تواصل قواته الخاصة مواجهة مشكلات مع الإمدادات خلال الحرب في أوكرانيا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وبسبب الصعوبات المستمرة في الحرب، تجنب بوتين بشكل كبير الموضوع في الأسابيع الأخيرة، وألغى أيضًا مؤتمره الصحفي السنوي التقليدي، قبل فترة قصيرة من احتفالات نهاية العام.