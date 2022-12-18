استشاري: 8 نصائح مهمة لتعزيز النشاط البدني

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وجه د. وليد البكر استشاري باطنية وسكر وغدد صماء نصائح مهمة لتعزيز النشاط البدني.

وقال البكر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، لتكون نشيطا ابتع التالي:

– استخدم الدرج بدل المصعد

– تحرك بعد كل نص ساعة جلوس مكتبيه

– اذهب إلى المسجد مشيا

– تحرك عندما تكلم بالجوال

– اجري على جهاز المشي وأنت تشاهد التلفاز

– استخدم نط الحبل في غرفتك بين مذاكرتك

– أوقف سيارتك بعيدا عن موقعك المطلوب

– لقاء وحديث الأصدقاء مشيا

وفي وقت سابق شددت مدينـة المـلك عبـدالله الطبيـة على أهمية ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

وقالت مدينة الملك عبدالله الطبية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن النشاط البدني يُحسن الصحة العقلية والمزاج.

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