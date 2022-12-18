الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة الطائف تُغلق 3 منشآت وتحرر 49 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية
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أمانة الطائف تُغلق 3 منشآت وتحرر 49 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية

أمانة الطائف تُغلق 3 منشآت وتحرر 49 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية

أمانة الطائف تُغلق 3 منشآت وتحرر 49 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية
٠٥:٤٣:١١ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس :

أغلقت أمانة الطائف ممثلة بالبلديات الفرعية خلال الأسبوع الماضي 3 منشآت تجارية وتحرير 49 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في الهدا والعطيف ومراكز جنوب المحافظة, وطبقت بحقهم لائحة العقوبات والجزاءات المقررة نظاماً .

وأكدت الأمانة أن البلديات الفرعية مستمرة في جولاتها الرقابية المكثفة والتي تسبقها حملات توعوية على المنشآت والمرافق التجارية كافة، وذلك تعزيزاً للجانب التوعوي والرقابي لجميع المرافق، سعياً لتوفير وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهلي.

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داعية الجميع إلى ضرورة تعاونهم والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات، وذلك من خلال تطبيق بلدي (صور وأرسل) أو الاتصال بمركز البلاغات ٩٤٠ .

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أمانة الطائف اخبار السعودية السعودية اليوم جولات رقابية منشآت صحية

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