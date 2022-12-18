الجوازات توضح آلية نقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراءات المتبعة لنقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة، لتكون الكفالة عليها.

وكان سؤال ورد لحساب المديرية العامة للجوازات على تويتر، يستفسر حول طريقة نقل كفالة الأجنبي المتزوج من مواطنة إلى الزوجة، خاصة أن إقامته مرّ عليها عامان غير مجددة من كفيله .

وردت الجوازات قائلة : “يشترط تنازل من صاحب العمل ويتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات القسم النسائي”.

وفي وقت سابق قالت الإدارة العامة للجوازات، إن بلاغات التغيب عن العمل تحمي من الناحية القانونية.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، ردًا على سائل يقول: أنا بلغت على عاملة منزلية هربت من عندي عن طريق تسجيل بلاغ في موقع أبشر هل يعتبر أخليت مسؤوليتي؟.

وردت الجوازات عليه قائلة: “بلاغ التغيب يحميك قانونيًا ما لم يكن لديه قضية جنائية، وفي حال وجود سرقة أو مطالبات مالية يجب التقدم للشرطة أو المحكمة وإقامة دعوى”.

دعت منصة «مساند»، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى توثيق العقود الخاصة بالعمالة المنزلية عبر سلسلة من الخطوات السهلة والسريعـة.

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وحددت «مساند»، أربع خطوات لعملية التوثيق على النحو التالي:

1 – الدخول إلى المنصة (صفحة العقود)

2 – الضغط على خيار “التوثيق”

3 – كمل خطوات طلب التوثيق

4 – إدخال العامل معلوماته عبر الرابط المرسل لهاتفه في غضون 7 أيام.

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