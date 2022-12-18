مقتل عشرات اليمنيين.. الأرقام تفضح جرائم مليشيا الحوثي بالقطاع الصحي

تواصل – فريق التحرير:

تعرض نحو 139 عاملا في القطاع الصحي في اليمن، منذ بدء الحرب، للقتل والإصابة بنيران مليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة مأرب وحدها.

احتلال منشآت صحية

وأوضح مكتب حقوق الإنسان في مأرب، أنه تم توثيق مقتل 53 عاملا صحيا، بين طبيب وممرض ومساعد صحي، عاملين في تلك المنشآت والمرافق المستهدفة، فضلا عن إصابة 86 آخرين.

وثق التقرير 18 حالة احتلال وسيطرة على منشآت ومرافق صحية، و12 حالة نهب لمنشآت ومرافق صحية، و17 حالة اعتقال و102 حالة منع من السفر، و145 حالة تهديد قامت بها ميليشيا الحوثي بحق العاملين في المجال الصحي بمحافظة مأرب.

حرمان 600 ألف مواطن من الخدمات الطبية

ومنعت ميليشيا الحوثي 5 حملات دوائية لمنظمات أممية ودولية، منها حملتان تابعتان لمنظمة الصليب الأحمر، كما تسببت في توقيف الإمداد الدوائي لـ125 مرفقاً طبياً، وبحرمان 1785 مريضاً من العلاجات الخاصة بالأمراض المزمنة.

وأكد التقرير أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية نتج عنها حرمان أكثر من 600 ألف مواطن من الخدمات الطبية، بعد تعطيل المرافق والمنشآت الصحية.

تدخل المجتمع الدولي

وطالب التقرير بسرعة إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات الخطيرة ضد المؤسسات والمنشآت الطبية والصحية وكوادرها، والتنسيق مع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية لحماية المستشفيات والمراكز الصحية كونها محمية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، والضغط على ميليشيا الحوثي للتوقف عن استهداف المنشآت الطبية والصحية بالمقذوفات الصاروخية واستخدامها لأغراض عسكرية.

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2668 حالة انتهاك

وقال مكتب وزارة حقوق الإنسان بمأرب في تقرير له إنه: “رصد 2668 حالة انتهاك بحق القطاع الصحي في المحافظة منذ 2015، ارتكبتها ميليشيا الحوثي، تنوعت بين القصف، والقتل، والإصابة، والاعتقال، والاحتلال، والنهب، والمنع، والحرمان، والتهديد”.