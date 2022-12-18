بعد هبوط عملتها المفاجئ.. الصين تتعهد بإنهاء «تمرد الدولار»

تواصل – فريق التحرير:

تعهدت الصين، اليوم، بإنهاء تمرد الدولار المتصاعد بشدة خلال الفترة الأخيرة، في الوقت الذي يواصل فيها “اليوان” انخفاضه المفاجئ.

وكشف مسؤول كبير بالبنك المركزي أن التحفيز النقدي الصيني في عام 2023 سيكون على الأقل بالقوة نفسها هذا العام مع استمرار الدعم للمجالات المستهدفة مثل الشركات الصغيرة.

من جانبه، قال ليو غو تشيانغ ، نائب محافظ بنك الشعب الصيني، إن “حجم السياسة النقدية لن يكون أقل من هذا العام ويمكن تصعيده إذا لزم الأمر ما لم يتجاوز النمو الاقتصادي والتضخم التوقعات”.

الصين تمتلك أدوات سياسية نقدية وافرة

وأوضح أن الصين لا تزال لديها أدوات سياسية نقدية وافرة، ولا يزال هناك مجال للأدوات الهيكلية والقائمة على الكمية، مضيفًا: بنك الشعب الصيني سيوسع الأدوات الهيكلية مثل إعادة البرامج التي تشجع إقراض البنوك للمشاريع المتعلقة بالابتكار التكنولوجي وخفض انبعاثات الكربون والاستخدام النظيف للفحم.

وأشار إلى أن صناعة العقارات ركيزة من ركائز الاقتصاد ولها تأثير كبير على سلاسل التوريد والمالية الحكومية والأسواق المالية ويجب أن تظل مستقرة.

تحرك مفاجئ لشراء النفط والغاز باليوان

وأكدت «بكين» أنها تتحرك لشراء النفط والغاز باليوان – وهي خطوة قد تهدد هيمنة الدولار العالمية على المدى الطويل حيث دفع الرئيس الصيني شي جين بينغ لتسوية تجارة الطاقة باليوان.

وتسعى الصين لاتخاذ إجراءات في الوقت المناسب لوقف انخفاض أسعار العقارات مع الالتزام في نفس الوقت بالمبدأ القائل بأن “السكن للعيش فيه وليس المضاربة”.

اقرأ أيضًا:

القبضة الحديدية في خطر.. الدولار يهدد عرش اليوان الصيني