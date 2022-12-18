لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف بخدمات الملاحة الجوية

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أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية (SANS)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في عدة مدن.

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التفاصيل والشروط

المسمى الوظيفي:

فني صيانة – مرافق:

المؤهلات والخبرات:

تعليم: مطلوب دبلوم تقني في الهندسة الميكانيكية / الكهربائية.

خبرة: خبرة 3 سنوات كحد أقصى في الصيانة.

أخصائي إجراءات:

المؤهلات والخبرات:

-تعليم: مطلوب درجة البكالوريوس في إدارة الطيران أو ما يعادلها.

-شهادة مراقبة الحركة الجوية مع تصنيفات متعددة (TWR ، APP و / أو ACC) مرغوب فيه.

-خبرة: يفضل 6-9 سنوات خبرة في مراقبة الحركة الجوية.

– فهم جيد لسياسات ولوائح الملاحة الجوية الوطنية والدولية.

-الخبرة المطلوبة في تطوير “الموافقة” في “الوثائق الرئيسية” ووثائق الموافقة ووثائق المتطلبات التشغيلية وخطط العمل. ، تجربة مراقبة المستندات.

عن الشركة

تلعب SANS دورًا حيويًا في ضمان التدفق الآمن والفعال لحركة المرور في المجال الجوي للمملكة العربية السعودية. يوفر SANS خدمات إضافية مثل منشورات الطيران والبحث والإنقاذ والاتصالات الجوية ، وهناك أيضًا تنسيق وثيق مع العديد من الكيانات مثل المراكز العسكرية ومراكز مراقبة الحركة الجوية المجاورة لضمان النقل السلس والفعال لحركة المرور.

علاوة على ذلك ، فإن SANS مسؤولة عن توفير وصيانة وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية وتشغيل جميع أنظمة الملاحة الجوية مثل الاتصالات والملاحة والمراقبة في جميع أنحاء المملكة.

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طريقة التقديم

أوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).