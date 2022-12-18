مدير عام الدفاع المدني: الوطن ينعم بأقصى درجات الرعاية ويستلهم قوته من «القيادة الرشيدة»

تواصل – فريق التحرير:

وجه مدير عام الدفاع المدني المكلف اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج تحياته إلى رجال الأمن كافة في يوم الشرطة العربية على ما قدموه من عطاءات وما عاشوه في سيرتهم من إبداعات العمل والمعرفة.

وأضاف في كلمته: نستمد العطاء المُستلَهم من قيادتنا الرشيدة في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله، ودعم واهتمام سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب – حفظه الله، فمن سناهم بزغت تلك الرؤى والتطلعات لصناعة مستقبل واعدٍ وحاضِر مجيد لحفظ الإنسان وممتلكاته وحماية روحه وعقله ومكافحة وصد ما قد يؤثر في سلامته وأمنه.

الوطن والمواطن ينعمان بأقصى درجات الرعاية

وتابع: ينعم الوطن والمواطن في هذا الوطن الغالي بأقصى درجات الرعاية والعناية وتوفير كل ما يحقق الأمن والأمان وفق منظومة ومسيرة متطورة من الممكّنات والآليات والقدرات البشرية، حققت بفضل الله مستويات متقدمة من انخفاض الجريمة ومواجهتها وتوفير الوسائل لوأدِها.

وواصل: هذه مناسبة سامية أحيي فيها رجال الأمن بفئاتهم كافة ومواقعهم، داعيًا إلى المزيد من البذل والتفاني في تحقيق المستهدفات الأمنية وأستذكر وإياهم رجالاً قدموا أنفسهم وأرواحهم فداء لدينهم ووطنهم، ليبقى هذا الوطن شامخاً عزيزاً.

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