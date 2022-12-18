الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بتداولات 2.8 مليار ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10251 نقطة
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بتداولات 2.8 مليار ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10251 نقطة

بتداولات 2.8 مليار ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10251 نقطة

بتداولات 2.8 مليار ريال.. سوق الأسهم يُغلق منخفضًا عند 10251 نقطة
٠٤:٣٣:٢٧ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 38.74 نقطة ليقفل عند مستوى 10251.68 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء الرسمية – 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات: نسيج، ودور، ومسك، ورعاية، ومبكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دار الأركان، وسلوشنز، والتأمين العربية، وشمس، وتهامة، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.96 % و 5.51 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، وبترو رابغ، ومرافق، والتصنيع الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: مرافق، والراجحي، وأمريكانا، ومعادن، وأرامكو الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 264.57 نقطة ليقفل عند مستوى 18790.74 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 120 ألف سهم تقاسمتها 725 صفقة.

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