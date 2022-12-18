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«السعودية لصناعة الورق» تشتري مليون سهم من أسهمها وتكشف السبب
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«السعودية لصناعة الورق» تشتري مليون سهم من أسهمها وتكشف السبب

«السعودية لصناعة الورق» تشتري مليون سهم من أسهمها وتكشف السبب

«السعودية لصناعة الورق» تشتري مليون سهم من أسهمها وتكشف السبب
٠٤:١٨:٤٦ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الشركة السعودية لصناعة الورق عن عزمها شراء أسهمها المطروحة حاليًا في السوق، وبحد أقصى 1 مليون سهم، لافتة إلى أن القرار جاء بعد دراسة.

وأوضحت الشركة أن مجلس الإدارة يرى أن سعر السهم في السوق أقل من قيمته العادلة، بحيث لا تتعدى 5 في المئة من الأسهم المصدرة.

اكتشاف شبهة تلاعب خلال عام 2017 

كانت الشركة أعلنت اكتشاف شبهة تلاعب في القيود المحاسبية للشركة خلال عام2017 من قبل إدارة الشركة وإدارة الشؤون المالية، تمثلت في التفريط في مبالغ مالية، وذلك بإنشاء قيود محاسبية وهمية لإلغاء ذمم مدينة سابقة تخص عملية بيع أراض مملوكة للشركة.

وأوضحت أن المبالغ المشتبه في التفريط بها 25.55 مليون ريال، مشيرة إلى أنها قامت بتعيين مكاتب تدقيق محاسبية وقانونية لمباشرة القضية، وتقدمت ببلاغ للجهات المختصة عن الواقعة.

وأكدت الشركة حينها حرصها على حماية أموال الشركة واستثمارات المسهمين، وأنها لن تتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لاسترداد حقوق الشركة وإسهاماتها.

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