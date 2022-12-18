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محام يكشف طريقة إثبات واقعة التحرش.. وعقوبة «الدعوى الكيدية» (فيديو)
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محام يكشف طريقة إثبات واقعة التحرش.. وعقوبة «الدعوى الكيدية» (فيديو)

محام يكشف طريقة إثبات واقعة التحرش.. وعقوبة «الدعوى الكيدية» (فيديو)

محام يكشف طريقة إثبات واقعة التحرش.. وعقوبة «الدعوى الكيدية» (فيديو)
٠٤:٢٩:٢١ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المحامي عبد المجيد الموسى عن طريقة إثبات واقعة التحرش في بيئة العمل أمام الجهات القضائية.

وقال خلال مداخلة على قناة “روتانا خليجية” أن ذلك يتم عن طريق التصوير أو التسجيل، ويكون الغرض من التسجيل أو التصوير “الواقعة ذاتها”.

وأضاف: موضوع مهم جدًا هو الإثبات لأن هناك عقوبة ستوقع في حال كانت الدعوى كيدية ويتعرض صاحبها للمسائلة الجنائية ويعرض نفسه للسجن مدة لاتزيد عن سنتين أو غرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النيابة العامة تدعو للإبلاغ عن حالات التحرش

كانت النيابة العامة قد دعت  للإبلاغ عن أي حالات للتحرش، كما حددت النيابة التي تدخل ضمن جرائم التحرش.

وأوضحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يقصد بجريمة التحرش، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة”.

وأهابت النيابة العامة،عبر حسابها الرسمي في “تويتر” بكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة فورًا.

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«النيابة العامة» تحذر: ممارسات تدخل ضمن جرائم التحرش.. أبلغوا عنها فوراً

 

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