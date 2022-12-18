بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في مناطق مختلفة بالمملكة

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أعلنت وزارة الداخلية ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

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استغلال الرواسب دون ترخيص

وتمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 9 مخالفين لاعتدائهم على نظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة.

كما تمكنت من ضبط 13 محالفًا لنظام البيئة لرعيهم 383 من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

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الحطب المحلي

وضبطت أيضًا 50 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بحوزتهم أكثر من 956 مترًا مكعبًا من الحطب بمناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

إلى جانب 50 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم في أنشطة تجارية بحوزتهم أكثر من 25 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

وتمكنت الجهات التابعة للأمن العام من ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، على متن 10 مركبات معروضة للبيع في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية وجازان

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.