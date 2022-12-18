الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في مناطق مختلفة بالمملكة
قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية
مفاجأة من «إنستجرام» لأصحاب الحسابات التي تعرضت للقرصنة
«منشآت» تصدر شهادة حجم المنشأة لـ 24.5 ألف مستفيد خلال 2022
إنفاذ يُشرف على 11 مزادًا علنيًا لبيع العقارات والمنقولات من الأصول
لحملة مختلف المؤهلات.. 460 وظيفة شاغرة بأرامكو

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في مناطق مختلفة بالمملكة

بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في مناطق مختلفة بالمملكة

بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في مناطق مختلفة بالمملكة
٠٣:٢٥:٠٦ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

ضبط 18 مخالفًا لنظام البيئة لاستخدامهم حطبًا وفحمًا في أنشطة تجارية

استغلال الرواسب دون ترخيص

وتمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 9 مخالفين لاعتدائهم على نظام البيئة باستغلال الرواسب دون ترخيص في منطقة مكة المكرمة.

كما تمكنت من ضبط 13 محالفًا لنظام البيئة لرعيهم 383 من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية.

اقرأ أيضًا:

ضبط 50 مخالفًا لنظام البيئة بينهم 40 مواطنًا في 4 مناطق بالمملكة

الحطب المحلي 

وضبطت أيضًا 50 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محليًا بحوزتهم أكثر من 956 مترًا مكعبًا من الحطب بمناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

إلى جانب 50 مخالفًا لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم في أنشطة تجارية بحوزتهم أكثر من 25 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي في مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير.

وتمكنت الجهات التابعة للأمن العام من ضبط 10 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع، على متن 10 مركبات معروضة للبيع في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والجوف والحدود الشمالية والشرقية وجازان

وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من قبل الجهات المختصة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الحطب الرياض السعودية اليوم عسير مخالف لنظام البيئة مكة المكرمة وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
«الشؤون الاقتصادية» يناقش عدداً من الموضوعات التنموية

«الشؤون الاقتصادية» يناقش عدداً من الموضوعات التنموية

١٢:٠٢ ص، الثلاثاء، ٢٢ نوفمبر ٢٠١٦
استهدفت مُسعفين.. قذيفة حوثية تقتُل وتُصيب 13 مدنياً في تعز

استهدفت مُسعفين.. قذيفة حوثية تقتُل وتُصيب 13 مدنياً في تعز

١٠:٢٧ ص، الخميس، ١٩ يناير ٢٠١٧
مجلس الأمن: رحيل الأسد جزء من مفاوضات عملية انتقالية بسوريا

مجلس الأمن: رحيل الأسد جزء من مفاوضات عملية انتقالية بسوريا

٠١:٤٩ م، الأربعاء، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٥
موجز الظهيرة: 60 حصة للهوية في المدارس الأهلية.. ووكيل وزارة يشرع في مقاضاة عضو بـ«الشورى»

موجز الظهيرة: 60 حصة للهوية في المدارس الأهلية.. ووكيل وزارة يشرع في مقاضاة عضو بـ«الشورى»

٠١:١٦ م، الخميس، ٠٤ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *