بالأرقام.. أهم المؤشرات الإحصائية للتجارة الخارجية السلعية لـ«التعاون الخليجي» لعام 2021

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كشف المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أهم المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021م، اعتمادًا على البيانات التي يقوم المركز بإعدادها بشكل منتظم على مستوى دول المجلس بالتعاون مع المراكز والأجهزة الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء.

نمو حركة التجارة الخليجية السلعية

وأوضحت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي أن حركة التجارة الخارجية السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2021م شهدت نمواً في قيمتها الإجمالية، حيث بلغت قيمة التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس (لا تشمل التجارة البينية) نحو 1,146.5 مليار دولار أمريكي للعام 2021م مقارنة بـ 840.7 مليار دولار أمريكي في العام 2020م وبنسبة نمو بلغت 36.4%.

وأضافت: شهد حجم التبادل التجاري خلال العام 2020م انخفاضاً متأثراً بانخفاض قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس فيما عاود في الارتفاع خلال العام 2021م.

وأظهرت البيانات الإحصائية أن حوالي ثلاثة أرباع حجم التجارة الخارجية السلعية لدول المجلس أسهمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية في حين سجل إجمالي الصادرات السلعية لدول المجلس خلال العام 2021م ما قيمته 668.6 مليار دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 52.5% مقارنة بالعام 2020م.

الصادرات وطنية المنشأ

وتابعت: بلغت الصادرات وطنية المنشأ لدول المجلس خلال العام 2021م ما قيمته 564.4 مليار دولار أمريكي بارتفاع مقداره 57.2% مقارنة بالعام 2020م، وبلغت قيـمة السلع المعاد تصديرها 104.2 مليارات دولار أمريكي خلال العام 2021م بارتفاع مقداره 30.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2020م في حين سجلت إجمالي الواردات السلعية ارتفاعاً بنسبة 18.8% مقارنة بالعام 2020م لتبلغ ما قيمته 478.0 مليار دولار أمريكي خلال العام 2021م.

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