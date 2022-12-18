قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية

تواصل – واس:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من باحات المسجد الأقصى بينهم فتاة، بالتزامن مع استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى.

في السياق ذاته اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر بمدينة نابلس، وحاصرت منزلًا واعتقلت فلسطينيًا ونجله، الذي أصيب بجروح أثناء إطلاق الاحتلال الرصاص على المنزل.

من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن سبعة فلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق الاحتلال القنابل الغازية المسيلة للدموع على منازل الفلسطينيين في مخيم عسكر بنابلس، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينيين من مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وعلى صعيد متصل، أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير صلاح الحموري من مدينة القدس المحتلة إلى الخارج، بعد أن تم اعتقاله في مارس الماضي، وقد تعرض خلال فترة اعتقاله لمضايقات متعددة من الاحتلال.

مستوطنون يجددون اقتحامهم للمسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون اليوم المسجد الأقصى في القدس المحتلة بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أغلقت الطرق المؤدية إلى الأقصى، لتأمين عمليات الاقتحام الواسعة لباحاته .

وأفاد المتحدث باسم أهالي سلون في القدس فخري أبو ذياب في تصريح أن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى على شكل مجموعات انطلاقًا من باب المغاربة، وذلك بحماية من قوات الاحتلال التي انتشرت بكثافة على بوابات الأقصى، لافتًا أن المستوطنين يعتزمون خلال الساعات تنفيذ عمليات اقتحام جديدة.

اقرأ أيضًا:

الاحتلال يواصل جرائمه ويستولى على أراض في الضفة ويهدم منزلا في القدس