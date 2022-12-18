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مفاجأة من «إنستجرام» لأصحاب الحسابات التي تعرضت للقرصنة
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مفاجأة من «إنستجرام» لأصحاب الحسابات التي تعرضت للقرصنة

مفاجأة من «إنستجرام» لأصحاب الحسابات التي تعرضت للقرصنة

مفاجأة من «إنستجرام» لأصحاب الحسابات التي تعرضت للقرصنة
٠٢:٤٧:٠٢ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أطلقت منصة التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، مركزًا جديدًا لمساعدة المستخدمين الذين تعرضت حساباتهم للقرصنة وتمت سرقتها، أو يواجهون مشكلات في الوصول إلى حساباتهم.

ويستهدف المركز الجديد الذي يمكن الوصول إليه عبر صفحة الإنترنت ” instagram.com/hacked ” مساعدة المستخدمين في حل أغلب مشكلات الوصول إلى الحساب، بما في ذلك الوصول إلى أي حساب معطل، والتعامل مع نسيان كلمات المرور، ومع مشكلات التحقق من هوية المستخدم في خطوتين.

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تأكيد هوية صاحب الحساب

كما أطلقت منصة التواصل الاجتماعي العملاقة، خاصية جديدة تم اختبارها في وقت سابق من العام الحالي، وتتيح قيام اثنين من أصدقاء صاحب الحساب بتأكيد هويته حتى يتمكن من استعادة حسابه المعطل بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

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طرق منع قرصنة الحسابات أو تعطيلها 

وأعلنت “إنستجرام”، قيامها بتطوير طرق لمنع قرصنة الحسابات أو تعطيلها من البداية، بما في ذلك حذف الحسابات التي تكتشف أنظمة المراقبة الآلية احتواءها على برامج خبيثة وإرسال رسائل تحذير، إذا اشتبهت المنصة في أن حسابا ما ينتحل شخصية ما، ويرسل طلب متابعة لحساب المستخدم.

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