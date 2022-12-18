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إنفاذ يُشرف على 11 مزادًا علنيًا لبيع العقارات والمنقولات من الأصول

إنفاذ يُشرف على 11 مزادًا علنيًا لبيع العقارات والمنقولات من الأصول

إنفاذ يُشرف على 11 مزادًا علنيًا لبيع العقارات والمنقولات من الأصول
٠٢:٣٠:٥١ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 11 مزادًا علنيًا تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع ما يتجاوز 60 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى مزادات المنقولات المتنوعة، وذلك في الفترة ما بين 18 – 25 ديسمبر 2022.

تفاصيل الـ 11 عقارًا

وتتنوع العقارات ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل وعمائر واستراحات ومبانٍ، وتبدأ المزادات بـ:

  • مزاد بوابة الشمال الهجين الذي يعرض عقارًا نوعيًا بمدينة تبوك.
  • مزاد بيارق نجد الإلكتروني الذي يعرض 19 عقارًا بمحافظتي المجمعة وشقراء.
  • مزاد سما عرعر الإلكتروني الذي يعرض 12 عقارًا بمدينة عرعر.
  • مزاد الدار العقاري الإلكتروني الذي يعرض عقارين بمحافظة جدة.
  • مزاد لؤلؤة الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمنطقة الشرقية.
  • مزاد درر الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات في كل من الخبر والهفوف والدمام.\
  • مزاد زهرة الجنوب الإلكتروني الذي يعرض 8 عقارات في منطقة عسير.
  • مزاد قمر الشرقية الإلكتروني الذي يعرض 9 عقارات بالمنطقة الشرقية.
  • مزاد عنان يثرب الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بالمدينة المنورة.
  • مزادات المنقولات حيث يقام مزاد للسيارات والمعدات في منطقة القصيم.
  • مزاد يقام على خلاطة إسمنت وأدوات مقاولات (معدات خفيفة)، وبراميل حديد وليات تمديد، وسيارتين بمحافظة أحد رفيدة في منطقة عسير.

وللراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل وشروط المشاركة في المزادات يمكن الاطلاع موقع إنفاذ من خلال الرابط: ( من هنا ).

يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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