الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 100 مخالف لنظام البيئة في مناطق مختلفة بالمملكة
قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين في الضفة الغربية
مفاجأة من «إنستجرام» لأصحاب الحسابات التي تعرضت للقرصنة
«منشآت» تصدر شهادة حجم المنشأة لـ 24.5 ألف مستفيد خلال 2022
إنفاذ يُشرف على 11 مزادًا علنيًا لبيع العقارات والمنقولات من الأصول
لحملة مختلف المؤهلات.. 460 وظيفة شاغرة بأرامكو

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لحملة مختلف المؤهلات.. 460 وظيفة شاغرة بأرامكو

لحملة مختلف المؤهلات.. 460 وظيفة شاغرة بأرامكو

لحملة مختلف المؤهلات.. 460 وظيفة شاغرة بأرامكو
٠٢:٢٤:٢٩ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير: 

أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات.

اقرأ أيضًا:

«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسميات الوظيفية:

كاتب أعمال

محلل تقارير الأعمال

التخطيط المالي وإدارة الأداء

محلل أمن المعلومات III

مصمم جرافيك

-محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

-مستشار وظيفي

-محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

-مهندس إدارة مكامن النفط

-رئيس الوقود منخفض الكربون

-مهندس إدارة مكامن النفط

-مهندس

-أخصائي اقتصاديات البترول

-مهندس بترول

-عالم مختبر

-مهندس بترول

-مهندس

-أخصائي نظام استكشاف UR

-محلل إدارة أداء التخطيط الأول

-مهندس عملية

-أخصائي تنفيذ وتطوير المعاملات

-مهندس تعلم الآلة

وغيرها

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو روان للحفر.. التفاصيل ورابط التقديم

التقديم

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز لحملة مختلف المؤهلات وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
أنباء عن مقتل 3 جنود روس في سوريا

أنباء عن مقتل 3 جنود روس في سوريا

٠٢:٣٥ ص، الأربعاء، ٢١ أكتوبر ٢٠١٥
خادم الحرمين يُعلن تخصيص مليار ريال لأعمال الإغاثة بمركز الملك سلمان

خادم الحرمين يُعلن تخصيص مليار ريال لأعمال الإغاثة بمركز الملك سلمان

٠٢:٠١ م، الأربعاء، ١٣ مايو ٢٠١٥
بالصور.. الكثبان الرملية تغلق كوبري بعفيف

بالصور.. الكثبان الرملية تغلق كوبري بعفيف

٠٩:٥٨ م، الخميس، ٠٣ يوليو ٢٠١٤
بريطانيا تختبر أول غواصة عسكرية مُسيّرة

بريطانيا تختبر أول غواصة عسكرية مُسيّرة

١٢:٠١ م، الأثنين، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *