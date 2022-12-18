لحملة مختلف المؤهلات.. 460 وظيفة شاغرة بأرامكو
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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات.
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وفيما يلي التفاصيل والشروط:
المسميات الوظيفية:
كاتب أعمال
محلل تقارير الأعمال
التخطيط المالي وإدارة الأداء
محلل أمن المعلومات III
مصمم جرافيك
-محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
-مستشار وظيفي
-محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
-مهندس إدارة مكامن النفط
-رئيس الوقود منخفض الكربون
-مهندس إدارة مكامن النفط
-مهندس
-أخصائي اقتصاديات البترول
-مهندس بترول
-عالم مختبر
-مهندس بترول
-مهندس
-أخصائي نظام استكشاف UR
-محلل إدارة أداء التخطيط الأول
-مهندس عملية
-أخصائي تنفيذ وتطوير المعاملات
-مهندس تعلم الآلة
وغيرها
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التقديم
– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:
بوابة التوظيف: (اضغط هنا)