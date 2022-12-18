لحملة مختلف المؤهلات.. 460 وظيفة شاغرة بأرامكو

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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز، عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات.

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وفيما يلي التفاصيل والشروط:

المسميات الوظيفية:

كاتب أعمال

محلل تقارير الأعمال

التخطيط المالي وإدارة الأداء

محلل أمن المعلومات III

مصمم جرافيك

-محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

-مستشار وظيفي

-محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء

-مهندس إدارة مكامن النفط

-رئيس الوقود منخفض الكربون

-مهندس إدارة مكامن النفط

-مهندس

-أخصائي اقتصاديات البترول

-مهندس بترول

-عالم مختبر

-مهندس بترول

-مهندس

-أخصائي نظام استكشاف UR

-محلل إدارة أداء التخطيط الأول

-مهندس عملية

-أخصائي تنفيذ وتطوير المعاملات

-مهندس تعلم الآلة

وغيرها

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التقديم

– للتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية:

بوابة التوظيف: (اضغط هنا)