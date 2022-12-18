«الدم الذهبي».. فصيلة دم لايمتلكها سوى 43 شخصًا بالعالم!

تواصل – وكالات:

ربما لا يعرف كثير من الناس بوجود فصيلة دم نادرة لا يملكها سوى 43 شخصًا فقط في العالم

وتمتاز «Rh null»، بعدم وجود العامل الرايزيسي فيها، وهو العامل الأكثر انتشارًا بين فصائل الدم لمعظم البشر. ومن بين الـ 43 شخصًا الذين يحملون هذه الفصيلة النادرة، هناك تسعة أشخاص منهم من المتبرعين النشطين حاليًا.

وإلى جانب كوْن هؤلاء الأشخاص من المميّزين، فإن فصيلة الدم، التي أطلق عليها الخُبراء اسم فصيلة «الدم الذهبي»، تُعد قيّمة للغاية، باعتبارها فصيلة دم شامل، يستطيع صاحبها التبرُع لأي شخص من أصحاب فصائل الدم الدم النادرة داخل نظام العامل الرايزيسي.

ويعني هذا أن قدرة الشخص الحامل لهذه الفصيلة على إنقاذ حياة الآخرين، هائلة للغاية، عندما يتعلّق الأمر بنقل الدم، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.

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الدم الذهبي

يعود الأمر إلى عام 1961 حينما اكتشف العلماء فصيلة دم نادرة جدًا تدعى “Rh-null” أو كما أسموها بالدم الذهبي، حيث تفتقر إلى 61 مستضاد في نظام فصائل الدم.

وفي الـ49 عامًا التالية تم تسجيل 43 شخصًا فقط حول العالم لديهم هذه الفصيلة النادرة من الدم، من بينهم الطفل “توماس” البالغ من العمر 10 سنوات والذي ذهب في العام 1974 إلى مستشفى جامعة جنيف للحصول على فحص لأحد أنواع العدوى.

كان هناك 35 مجموعة دم معروفة، ولم يكن لدى توماس، أي مجموعة منها، سواء بالسلب أو الإيجاب، لم يكن لديه أي مستضادات “RH” للتحدث عنها، فمن الناحية التقنية لا ينبغي أن يكون “توماس” على قيد الحياة.

أصابت الصدمة الطبيب المعالج وقرر إرسال توماس، إلى أمستردام وباريس لإجراء اختبارات للدم، وتم التأكد من أن لديه فصيلة دم نادرة جدا وهي “Rhnull”.

الفكرة هي أنه إذا كانت لديك فصيلة الدم “Rhnull” فكن مستعدًا لأن تصبح محط اهتمام العلماء والأطباء كذلك، لأنهم يريدون دراستها ببساطة، بالإضافة إلى أنه سيكون لديك القدرة على إنقاذ حياة شخص يحمل نفس الفصيلة فهي فصيلة دم نادرة ويحتاج أصحابها إلى متبرعين حول العالم، لكن انتبه لأن خلط فصائل الدم بفصيلة مختلفة قد يكون مميتًا، وفقا لموقع “Scoop Whoop”.

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الإصابة بالأنيميا

ويمكن للأشخاص الذين لديهم فصيلة دم “Rhnull” أن يعيشوا حياة طبيعية تمامًا وينجبون أطفالاً، ولكنهم غالبًا ما يصابون بالأنيميا.

ويتعين على أصحاب فصائل الدم هذه، أن يقودوا السيارات مثلا بعناية فائقة وأن يتجنبوا الإصابات والحوادث قدر الإمكان.

ويوجد عدد 17 متبرعًا فقط، والتي يحرص الأطباء على تقدير عينات الدم المتبرع بها جيدا ويستخدمونها في حالات نادرة جدًا.

لكن المأزق الذي يقع فيه أصحاب الدم الذهبي هو أنهم كغيرهم لا يمكن أن ينقل إليهم دم إلا من الفصيلة نفسها، ولأن فصيلة دمهم نادرة جدًا فلن يجدوا عددًا كبيرًا من المتبرعين.

فعندما يستقبل شخص ما دماء من أحد المتبرعين فإن الجهاز المناعي سيستقبل فقط المستضادات التي تناسب فصيلة دمه، وإذا تلقيت فصيلة دم خاطئة فإن الجهاز المناعي لديك سوف يهاجم خلايا الدم الحمراء والتي تصبح نتائجها كارثية ومميتة.