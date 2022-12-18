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أعاد 5 ملايين دولار لصاحبها.. لن تصدق المكافأة!

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أعاد 5 ملايين دولار لصاحبها.. لن تصدق المكافأة!

أعاد 5 ملايين دولار لصاحبها.. لن تصدق المكافأة!

أعاد 5 ملايين دولار لصاحبها.. لن تصدق المكافأة!
٠٢:٠٦:٤٩ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

عثر شاب ألماني على شيك بقيمة 5 ملايين دولار في إحدى الطرق، قبل أن يعيده إلى صاحبه.

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الشيك خاص بمتجر حلويات 

وتبين أن الشيك خاص بمتجر حلويات هاريبو، التي تعد من أفضل سلسلة المحلات التجارية في ألمانيا، بحسب موقع “بيزنيس إنسايدر”.

وأوضح الشاب أنه أثناء سيره إلى المنزل بعد زيارة والدته، رأى قطعة من الورق فالتقطها، فتبيَّن له أنها شيك تم دفعه لمحل الحلويات.

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صدمة عند قراءة رقم الشيك 

وأشار إلى أنه أصيب بصدمة بالغة عندما قرأ الرقم الكبير على الشيك، إلى درجة أنه لم يستطع نطقه من فرط الدهشة.

وذكر أنه اتصل بمحل الحلويات، وتواصل معه محاميه، وطلب منه أن يتلف الشيك، وهو ما ما فعله، ثم أرسل صورة دليلاً على ذلك.

لكنَّ المفاجأة كانت عندما بعث متجر الحلويات بمكافأة إلى الشاب المخلص، كانت عبارة عن 6 عبوات من الحلوى خاصة بمنتجات الشركة، التي تشتهر بحلوى الدب المطاطية، وتباع في كيس ذهبي.

ولم يخفِ الشاب استياءه من ذلك، قائلاً: “إن ذلك رخيص بعض الشيء”.

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