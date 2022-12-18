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«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 49 حالة
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«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 49 حالة

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 49 حالة

«الصحة»: تسجيل 38 إصابة جديدة بـ كورونا وتعافي 49 حالة
٠١:٣٥:٠٨ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما تم تسجيل 49 حالة تعافٍ من الفيروس، وأكدت أن هناك 39 حالة حرجة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالتي وفاة.

الصحة تعلن إجمالي حالات الإصابة 

أعلنت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة تراكميًا منذ ظهور أول حالة في المملكة بلغ 826516 حالة، وأن إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 814041 حالة، بينما بلغ إجمالي حالات الوفاة إلى 9496 حالة وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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