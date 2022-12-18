بالفيديو.. حادث غريب لأغلى مقاتلة أمريكية

تواصل – وكالات:

تعرضت طائرة حربية لحادث أثناء الهبوط في قاعدة جوية بحرية بولاية تكساس الأمريكية.

وقع الحادث في قاعدة المحطة الجوية البحرية في “فورت وورث”، أثناء هبوط طائرة من طراز “إف-35 بي” تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار، وفقًا لموقع “سكاي نيوز”.

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الهبوط على المدرج

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الطائرة وهي تحاول الهبوط عموديًا على المدرج، حيث شوهدت وكأنها ترتد بضعة أقدام في الهواء وتتحرك للأمام، ومقدمتها نحو الأرض.

وانقلبت الطائرة إلى الأمام على مقدمتها وسط سحابة من الغبار والدخان قبل أن تدور 180 درجة، ثم استدارت للخلف، وسقطت في وضع مستقيم، وواصلت الانزلاق إلى الأمام.

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القفز من قمرة القيادة بالمظلة

واستجابة لهذا الوضع، استخدم الطيار ميزة القفز من قمرة القيادة بالمظلة، ولم يكشف عن وضعه الصحي والأضرار التي لحقت به.

وقالت شركة “لوكهيد مارتن” المصنعة للطائرة في بيان: “نحن على علم بتحطم طائرة إف-35 بي على المدرج في المحطة الجوية البحرية بفورت وورث. السلامة هي أولويتنا، وسنتبع بروتوكول التحقيق المناسب للوقوف على أسباب الحادث”.