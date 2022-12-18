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«الغذاء والدواء»: 5 طرق للشواء الآمن.. تعرف عليها
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«الغذاء والدواء»: 5 طرق للشواء الآمن.. تعرف عليها

«الغذاء والدواء»: 5 طرق للشواء الآمن.. تعرف عليها

«الغذاء والدواء»: 5 طرق للشواء الآمن.. تعرف عليها
٠١:٠٨:٥٩ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

قالت هيئة “الغذاء والدواء، إن شواء الأطعمة يعد طريقة صحية وممتعة في فصل الشتاء.

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5 طرق للشواء الآمن

وللشواء الآمن نصحت عبر تغريدة في حسابها على موقع “تويتر” باتباع النصائح الآتية:

– عند نقل الطعام من مكان إلى آخر، يجب أن يُحفظ مبردًا للحد من نمو البكتيريا لأدنى درجة.
– يراعي وضع اللحوم المطبوخة جيدًا على طرف شبكة الشواء، وتجنب وضعها مباشرةً على الفحم المشتعل حتى لا تتعرض للاحتراق.

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– عند تقديم الطعام، يجب أن يقدم في أطباق نظيفة عند إزالتها من الشواية.
– إذا كانت اللحوم التي ترغب بشوائها مجمدة، فيجب إتمام تسييحها قبل الشواء لضمان استواء كل أجزائها.
– يجب عدم ترك الأغذية في الحرارة العادية لأكثر من ساعتين، وذلك لمنع نمو البكتيريا.

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الغذاء والدواء اللحوم المجمدة طرق للشواء الآمن نقل الطعام من مكان إلى آخر

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