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أوكرانيا: إحباط 40 هجومًا روسيًا على 15 موقعًا في دونيتسك ولوجانسك
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أوكرانيا: إحباط 40 هجومًا روسيًا على 15 موقعًا في دونيتسك ولوجانسك

أوكرانيا: إحباط 40 هجومًا روسيًا على 15 موقعًا في دونيتسك ولوجانسك

أوكرانيا: إحباط 40 هجومًا روسيًا على 15 موقعًا في دونيتسك ولوجانسك
٠١:٠٧:٥٨ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، إحباط 40 هجومًا روسيًا على 15 موقعًا في منطقتي دونيتسك، ولوجانسك، شرقي البلاد خلال اليومين الماضيين.

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3 قتلى في ضربة روسية أصابت مبنى سكنيًا في كريفيي

يأتي ذلك فيما قتل ثلاثة أشخاص في ضربة روسية أصابت مبنى سكنيًا في كريفيي ريج في جنوبي أوكرانيا، على ما قال حاكم المنطقة.

واتهمت السلطات الموالية لروسيا في منطقة لوجانسك القوات الأوكرانية باستهداف بلدتين بقصف مدفعي أسفر عن 11 قتيلاً و17 جريحًا الجمعة.

وبعد سلسلة انتكاسات عسكرية خلال الخريف، اختارت روسيا منذ أكتوبر تكتيك الضربات الكثيفة بهدف تدمير الشبكات والمحولات الكهربائية في أوكرانيا من أجل إغراق ملايين المدنيين في البرد والظلمة مع حلول الشتاء.

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هجوم جديد على كييف

وفي مقابلة نشرت الخميس، أعرب قائد أركان الجيوش الأوكرانية فاليري زالوجني عن قناعته بأن روسيا ستحاول شن هجوم جديد على كييف في الأشهر الأولى من 2023.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج من أن موسكو تستعد لحرب طويلة في أوكرانيا التي ينبغي على أعضاء الحلف أن يستمروا بتزويدها بالأسلحة إلى أن يدرك الرئيس فلاديميبر بوتين أنه “عاجز عن الفوز على أرض المعركة”.

وقال ستولتنبرج في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”: “يجب ألا نستخف بروسيا؛ هي تستعد لحرب طويلة”.

الكلمات الدلالية:
منطقتي دونيتسك هجوم روسي هيئة الأركان الأوكرانية ولوجانسك

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