«أبل» توفر خدمة رسائل الاستغاثة عبر الأقمار الاصطناعية في هذه الدول

تواصل – وكالات

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “أبل”، توسيع نطاق خدمة رسائل الاستغاثة الطارئة لمستخدمي هواتف آيفون الذكية، دون الحاجة إلى تغطية شبكات الهاتف المحمول، لتشمل المزيد من الدول بعد إطلاقها في الولايات المتحدة قبل أسابيع.

وقالت الشركة إن خدمة الرسائل الطارئة عبر الأقمار الاصطناعية أصبحت متاحة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا.

وأوضحت أنه يمكن لأي شخص يمتلك هاتف آيفون 14 بنظام التشغيل آي.أو.إس 16.1 توجيه هاتفه نحو قمر اصطناعي في مدار حول الأرض، وإرسال رسالة استغاثة طارئة عند الحاجة إذا لم تكن هناك تغطية لشبكات الإنترنت اللاسلكي واي فاي.

الهواتف الذكية

يذكر أن هذه الخاصية تعتبر اختراقًا بالنسبة للهواتف الذكية التي مازالت تحتاج إلى هاتف خاص مع هوائي كبير حتى تتمكن من الاتصال أو إرسال رسائل عبر الأقمار الاصطناعية.

وأشارت “أبل”، إلى أنها تعتزم توفير هذه الخدمة مجانا لمدة عامين اعتبارًا من بدء تشغيل جهاز هاتف آيفون 14 الخاص بالمستخدم.

أما بالنسبة لأصحاب هواتف آيفون 14 حاليًا فستبدأ فترة العامين من تاريخ بدء توفير الخدمة في أي دولةـ في حين لم تشر آبل إلى السعر المتوقع للخدمة بعد انتهاء فترة العامين.

ولتفعيل هذه الخدمة دمجت أبل نظامًا تم تطويره داخليًا لتمكين هواتف آيفون 14 وآيفون 14 برو من الاتصال بالأقمار الاصطناعية.

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