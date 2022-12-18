عاجل.. حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 61

تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن البدء في استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 61.

وقال في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، إنه “بدأ باستقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 61 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية”.

والأحد الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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