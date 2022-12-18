كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين صوب البحر قبالة الساحل الشرقي

تواصل – وكالات:

قالت كوريا الجنوبية واليابان، إن كوريا الشمالية أطلقت، الأحد، صاروخين باليستيين صوب البحر قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

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الصاروخان متوسطا المدى

وأفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بأن الصاروخين كانا متوسطي المدى حلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريبًا.

وأضافت، في بيان، “تجري المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلاً شاملاً بالنظر إلى عوامل التوجهات الأحدث في تطوير صواريخ كوريا الشمالية”.

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان إن اجتماعًا عقد لمجلس الأمن القومي في البلاد بعد إطلاق كوريا الشمالية الصاروخين “ندد بشدة” بتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف أن الشمال يواصل الاستفزازات وتطوير الأسلحة النووية والصواريخ بما يعرض النظام في كوريا الشمالية لمخاطر إضافية.

من جهته، قال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو، إن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية سقطا على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان ولم ترد تقارير عن خسائر.

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تطوير سلاح إستراتيجي جديد

ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة قال خبراء، إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلاً للصواريخ الباليستية، في إطار سعيها لتطوير سلاح إستراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الجمعة، أن الاختبار الذي تم بإشراف الزعيم كيم يونج أون أجري، الخميس، في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية.

وأجرت كوريا الشمالية عددًا غير مسبوق من تجارب الصواريخ هذا العام، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على الوصول إلى البر الرئيس للولايات المتحدة على الرغم من فرض حظر وعقوبات دولية عليها.

وفي نوفمبر، اختبرت كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات قال المسؤولون اليابانيون إن لديه المدى الكافي للوصول إلى البر الرئيس للولايات المتحدة وسقط على بعد 200 كيلومتر فقط قبالة اليابان.

وكشفت اليابان، الجمعة، النقاب عن خطة لتعزيز وضعها العسكري بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين وتهيئة اليابان لصراع مستمر. وهذا التعزيز العسكري هو الأكبر لها منذ الحرب العالمية الثانية.