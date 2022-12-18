أفضل نظام غذائي للوقاية من أمراض القلب

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حثت مدينة الملك عبدالله الطبية على اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من أمراض القلب.

وفي منشور توعوي عبر حسابها في موقع “تويتر”، حثت على المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل:

– الخضار والفاكهة.

– تجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.

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الوقاية من أمراض القلب الوعائية

وللوقاية من أمراض القلب الوعائية، حثت وزارة الصحة على اتباع سلوك صحي، من خلال:

– الإقلاع عن التدخين.

– عدم تعاطي الكحول.

– المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة وتجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.

– ممارسة نشاط بدني بانتظام

– تجنب ارتفاع السكري في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الدم.

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