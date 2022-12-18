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أفضل نظام غذائي للوقاية من أمراض القلب

أفضل نظام غذائي للوقاية من أمراض القلب

أفضل نظام غذائي للوقاية من أمراض القلب
١٢:٣٥:٥٢ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

حثت مدينة الملك عبدالله الطبية على اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من أمراض القلب.

وفي منشور توعوي عبر حسابها في موقع “تويتر”، حثت على المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل:

– الخضار والفاكهة.

– تجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.

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الوقاية من أمراض القلب الوعائية

وللوقاية من أمراض القلب الوعائية، حثت وزارة الصحة على اتباع سلوك صحي، من خلال:

– الإقلاع عن التدخين.

– عدم تعاطي الكحول.

– المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة وتجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.
– ممارسة نشاط بدني بانتظام
– تجنب ارتفاع السكري في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الدم.

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الكلمات الدلالية:
الخضار والفاكهة الوقاية من أمراض القلب تجنب الملح والدهون مدينة الملك عبدالله الطبية نظام غذائي

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