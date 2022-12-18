أفضل نظام غذائي للوقاية من أمراض القلب
تواصل – فريق التحرير:
حثت مدينة الملك عبدالله الطبية على اتباع نظام غذائي صحي للوقاية من أمراض القلب.
وفي منشور توعوي عبر حسابها في موقع “تويتر”، حثت على المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل:
– الخضار والفاكهة.
– تجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.
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الوقاية من أمراض القلب الوعائية
وللوقاية من أمراض القلب الوعائية، حثت وزارة الصحة على اتباع سلوك صحي، من خلال:
– الإقلاع عن التدخين.
– عدم تعاطي الكحول.
– المحافظة على نظام غذائي صحي يشتمل على الخضار والفاكهة وتجنب الكميات الكبيرة من الملح والدهون.
– ممارسة نشاط بدني بانتظام
– تجنب ارتفاع السكري في الدم وارتفاع ضغط الدم وزيادة الدهون في الدم.
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