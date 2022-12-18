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جمعية «رفاق» بحائل تقدم خدماتها لـ3014 يتيمًا

جمعية «رفاق» بحائل تقدم خدماتها لـ3014 يتيمًا

جمعية «رفاق» بحائل تقدم خدماتها لـ3014 يتيمًا
٠٢:٠٠:٠٥ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تأسست الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام برفحاء “رفاق”، في عام 1432 هـ، وتقدم خدماتها إلى 3014 يتيمًا ويتيمة، ينتمون إلى 1205 أسر.

وتقدم الجمعية خدماتها إلى 1522 من الأيتام الذكور 1492 من الإناث، كما يعمل بها 55 موظفًا ومتعاونًا، و730 متطوعًا.

وتقدم الجمعية العديد من خدمات الرعاية في مجالات الغذاء والصحة والسكن والنقدية والكساء.

كما تقدم للأيتام البرامج والخدمات التعليمية، وبرامج التأهيل المهني، وبرامج التوظيف، والبرامج الأسرية، والبرامج الترفيهية.

6 جوائز وشهادات

وخلال السنوات الأخيرة، حصلت الجمعية على 6 جوائز وشهادات هي:

-شهادة الجودة عام 2015.

-معيار المنظمة الموثوقة (المستوى الأول 2021).

-جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز والإبداع على مستوى منطقة حائل 2019.

-جائزة الأمير عبدالعزيز بن سعد للتميز والإبداع على مستوى منطقة حائل  2020.

-جائزة بصمة (فرع أداء) 2021.

-المعيار الوطني السعودي للتطوع (إدامة) 2021.

يشار إلى أن 91.30% من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة، بواقع 42 جمعية، تقدم خدمات تنموية ورعوية.

كما أن 34.80%، من الجمعيات تقدم جميع الخدمات الرعوية، فيما تقدم 13% من الجمعيات جميع الخدمات التنموية، بينما تقدم 8.70% خدمات رعوية فقط.

الخدمات الرعوية والتنموية

وتعد خدمات الرعاية للأيتام وأسرهم مجالاً رئيسًا في قطاع الأيتام، حيث تنوعت الخدمات التي تقدمها الجمعيات في هذا الصدد، وتميزت في عدة مواطن منها بالجدة والابتكار.

كما أن الخدمات الرعوية، وإن تأخرت عن الخدمات التنموية، إلا أنها الجسر الموصل والمهيئ لها في العديد من الأحوال، خاصة في الحالات شديدة العوز المالي أو الجسمي.

بينما الخدمات التنموية تستهدف أسرة اليتيم بالتوعية والتثقيف والتمكين والتدريب، كدبلوم تمكين الأمهات، وبرامج الاستشارات الأسرية وغيرها.

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91 % من جمعيات رعاية الأيتام في المملكة تقدم خدمات تنموية ورعوية

6 فئات من خدمات الرعاية تقدمها جمعيات الأيتام في المملكة

 

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