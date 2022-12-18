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القبض على مواطنَيْن لنقلهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة الدائر
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القبض على مواطنَيْن لنقلهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة الدائر

القبض على مواطنَيْن لنقلهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة الدائر

القبض على مواطنَيْن لنقلهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة الدائر
١١:٤٣:٣٦ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مواطنَيْن لنقلِهما في مركبة يقودها أحدهما (3) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة.

السجن والغرامة عقوبة نقل المخالفين لنظام أمن الحدود

وأكد المتحدث الإعلامي لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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