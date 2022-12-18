الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تحركات خفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
القبض على مواطنَيْن لنقلهما 3 مخالفين لنظام أمن الحدود بمحافظة الدائر
بعد الجدل المثار حوله.. «أبل» تبدد المخاوف بشأن نظام تشفير «آيكلود» الجديد
ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 190 ريالاً
«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم
الموطن الأول لها.. تعرف على جهود المملكة في الحفاظ على اللغة العربية

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تحركات خفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحركات خفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحركات خفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٢:٠٠:٢٦ م، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد الموافق 18 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.98.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.23

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.56

فرنك سويسري 4.03

اقرأ أيضًا:

«اليورو» يستقر عند 4 ريالات.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال

الكلمات الدلالية:
أسعار العملات أسعار العملات الأجنبية العملات سعر الدولار سعر اليورو

مواد ذات صلة

المزيد
ممثل المملكة يتحدث بالإنجليزية وسفير الصين «عربي» بالرياض

ممثل المملكة يتحدث بالإنجليزية وسفير الصين «عربي» بالرياض

٠٦:٢٨ م، السبت، ٠٦ يونيو ٢٠١٥
“الدفاع الروسية”: تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي في خاركيف

“الدفاع الروسية”: تدمير مقاتلة أوكرانية من طراز سوخوي في خاركيف

٠٢:٠٤ م، الأحد، ١٧ يوليو ٢٠٢٢
الحكم بسجن المفحط “كنج النظيم” 6 سنوات و600 جلدة

الحكم بسجن المفحط “كنج النظيم” 6 سنوات و600 جلدة

١٠:٠٠ م، السبت، ٢٨ مارس ٢٠١٥
الصحة تمنح بدل إشراف لأكثر من 15 ألف ممارس صحيّ

الصحة تمنح بدل إشراف لأكثر من 15 ألف ممارس صحيّ

٠٧:١٨ م، الأثنين، ٠٢ فبراير ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *