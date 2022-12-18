ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يسجل 190 ريالاً

تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأحد الموافق 18 من ديسمبر 2022، وسجل عيار 24 نحو 216.78 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 198.72 ريال.

عيار 21 يسجل 189.69 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 189.69 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.59 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.46 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.39 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6742 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1518 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 216,783 ريال.

اقرأ أيضًا:

الأسهم تصعد وأسعار الفائدة تدفع باستقرار الدولار وتراجع النفط والذهب