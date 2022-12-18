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بعد الجدل المثار حوله.. «أبل» تبدد المخاوف بشأن نظام تشفير «آيكلود» الجديد

بعد الجدل المثار حوله.. «أبل» تبدد المخاوف بشأن نظام تشفير «آيكلود» الجديد

بعد الجدل المثار حوله.. «أبل» تبدد المخاوف بشأن نظام تشفير «آيكلود» الجديد
١١:٣٨:٢٥ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تستعد شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة “أبل” لإدخال تعديلات جديدة على نظام “التشفير” الخاص بها ما يسمح للمستخدمين بالتشفير الكامل للنسخة الاحتياطية لصورهم ومحادثاتهم عبر الإنترنت وغيرها من البيانات المخزنة على خدمة الحوسبة السحابية للشركة آي كلاود.

وقالت “أبل” إن مستخدمي خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها سيتمتعون بحماية أكبر من مخاطر قراصنة البيانات كما ستصبح نسخة البيانات الخاصة الاحتياطية الخاصة بهم خارج قدرة أجهزة إنفاذ القانون على الوصول إليها.

مكتب التحقيقات الاتحادي يطالب شركة “أبل” بعدم توفير خدمة التشفير الجديدة

من جهته، طالب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) وغيره من الأجهزة الأمنية الأمريكية شركة أبل بعدم توفير خدمة التشفير الجديدة للمستخدمين، وتحاول أبل على مدى سنوات تقديم نفسها باعتبارها الشركة التي تقدم أكثر الأجهزة والتقنيات قدرة على حماية خصوصية المستخدمين.

يذكر أن خدمة الدردشة “آي ماسيج” الخاصة بأبل توفر خدمة التشفير الطرفي للمحادثات بين أجهزة أبل سواء آيفون أو آيباد، ويعني هذا أن محتوى أي محادثات لا يمكن قراءته إلا على جهازي طرفي المحادثات، ولا يمكن لشركة آبل نفسها ولا شركات الاتصالات ولا حتى أجهزة الشرطة الوصول إلى محتوى المحادثة.

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الكلمات الدلالية:
آبل آيباد آيفون آيكلود شركة آبل نظام آيكلود

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