«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) هي جامعة بحثية دولية على مستوى الدراسات العليا مكرسة لإلهام عصر جديد من الإنجازات العلمية في المملكة وحول العالم.

وكمؤسسة مستقلة قائمة على الجدارة، فإن هيكل المصفوفة الرائد في جامعة الملك عبدالله للأقسام الأكاديمية ومراكز البحوث متعددة التخصصات يمكّن كبار الباحثين من جميع أنحاء العالم ومن جميع الثقافات من العمل معًا لحل المشكلات العلمية والتكنولوجية الصعبة.

كما تدعم شبكات البحث والتعليم العالمية في جامعة الملك عبدالله المواهب المتنوعة، سواء في الحرم الجامعي أو في الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة الأخرى، من خلال اتفاقيات البحث التعاوني، والمنح، وبرامج المنح الدراسية للطلاب.

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا)

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