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«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم

«كاوست» تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة.. رابط التقديم
١١:٢٧:٢٣ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) عبر موقعها الرسمي عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى وفقًا للتفاصيل والشروط الوظيفية أدناه:

المسمى الوظيفي

  1. أخصائي تقني ، مجهر بصري
  2. عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني
  3. مدير التخطيط
  4. أخصائي أوقيانوغرافيا
  5. ضابط اتصال الصناعة بالمركز
  6. مدير برنامج الإثراء
  7. اخصائي تسويق
  8. مستشار الابتعاث
  9. اخصائي سلامة
  10. عالم الموظفين ، Sanger Sequencing
  11. مهندس حلول المشاريع
  12. اخصائي اتصالات
  13. ماجستير ميكانيكي وشراكات وبرامج تدريبية
  14. رئيس عمليات معالجة المياه
  15. أخصائي الوسائط المتعددة والسمعية والبصرية
  16. مدير إنتاج الفيديو
  17. رئيس تطوير الاستشارات الفنية.
  18. اخصائي تعزيز العمليات.
  19. مدير الاتصالات الاستراتيجية.
  20. مخطط تنظيم الطلاب.
  21. أخصائي أول للمنح والعقود.
  22. وغيرها

حول كاوست

جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) هي جامعة بحثية دولية على مستوى الدراسات العليا مكرسة لإلهام عصر جديد من الإنجازات العلمية في المملكة وحول العالم.

وكمؤسسة مستقلة قائمة على الجدارة، فإن هيكل المصفوفة الرائد في جامعة الملك عبدالله للأقسام الأكاديمية ومراكز البحوث متعددة التخصصات يمكّن كبار الباحثين من جميع أنحاء العالم ومن جميع الثقافات من العمل معًا لحل المشكلات العلمية والتكنولوجية الصعبة.

كما تدعم شبكات البحث والتعليم العالمية في جامعة الملك عبدالله المواهب المتنوعة، سواء في الحرم الجامعي أو في الجامعات والمؤسسات البحثية الرائدة الأخرى، من خلال اتفاقيات البحث التعاوني، والمنح، وبرامج المنح الدراسية للطلاب.

رابط التقديم

للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية: (اضغط هنا

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