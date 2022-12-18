مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر حسابه الرسمي للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) من حملة مختلف المؤهلات، وفق الشروط و التفاصيل التالية:
المسميات والمتطلبات الوظيفية:
1- مدير الحسابات والصرف
-درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة أو أي تخصص ذي صلة مطلوب.
-خبرة (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة بالدكتوراه، سبع (7) سنوات بدرجة الماجستير أو تسع (9) سنوات بدرجة البكالوريوس بما في ذلك ثلاث (3) سنوات في القدرات الإشرافية المطلوبة.
2- المستشار التنفيذي والمخاطر والامتثال
-مطلوب درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في إدارة المستشفيات / الرعاية الصحية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي تخصص آخر ذي صلة.
-الخبرة: ما لا يقل عن ثماني (8) سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الدكتوراه ، مطلوب أحد عشر (11) بدرجة الماجستير أو ثلاثة عشر (13) بدرجة البكالوريوس.
3- رئيس إدارة الأداء
-يشترط الحصول على درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.
-الخبرة مطلوب ما لا يقل عن تسع (9) سنوات مع درجة الماجستير ، أو أحد عشر (11) عامًا مع درجة البكالوريوس في إدارة الأداء ذات الصلة أو خبرة تنمية الموارد البشرية بما في ذلك أربع (4) سنوات في وظيفة عليا أو إشرافية.
4- مدير المكافآت والتعويضات
مطلوب درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.
-الخبرة تسع (9) سنوات على الأقل مع درجة الماجستير ، أو أحد عشر (11) عامًا مع درجة البكالوريوس في التعويضات والمزايا / المكافآت ذات الصلة أو خبرة تنمية الموارد البشرية بما في ذلك أربع (4) سنوات في منصب كبير أو إشرافي مطلوب
5- أخصائي السيكلوترون والأدوية المشعة
-دكتوراه أو ماجستير في الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو الصيدلة أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.
-مطلوب خبرة (7) سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الدكتوراه أو عشر (10) سنوات بدرجة الماجستير.
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