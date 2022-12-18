مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر حسابه الرسمي للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة (للجنسين) من حملة مختلف المؤهلات، وفق الشروط و التفاصيل التالية:

المسميات والمتطلبات الوظيفية:

1- مدير الحسابات والصرف

-درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في العلوم الإدارية تخصص محاسبة أو أي تخصص ذي صلة مطلوب.

-خبرة (5) سنوات من الخبرة ذات الصلة بالدكتوراه، سبع (7) سنوات بدرجة الماجستير أو تسع (9) سنوات بدرجة البكالوريوس بما في ذلك ثلاث (3) سنوات في القدرات الإشرافية المطلوبة.

2- المستشار التنفيذي والمخاطر والامتثال

-مطلوب درجة الدكتوراه أو الماجستير أو البكالوريوس في إدارة المستشفيات / الرعاية الصحية أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد أو أي تخصص آخر ذي صلة.

-الخبرة: ما لا يقل عن ثماني (8) سنوات من الخبرة ذات الصلة مع الدكتوراه ، مطلوب أحد عشر (11) بدرجة الماجستير أو ثلاثة عشر (13) بدرجة البكالوريوس.

3- رئيس إدارة الأداء

-يشترط الحصول على درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

-الخبرة مطلوب ما لا يقل عن تسع (9) سنوات مع درجة الماجستير ، أو أحد عشر (11) عامًا مع درجة البكالوريوس في إدارة الأداء ذات الصلة أو خبرة تنمية الموارد البشرية بما في ذلك أربع (4) سنوات في وظيفة عليا أو إشرافية.

4- مدير المكافآت والتعويضات

مطلوب درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي تخصص آخر ذي صلة.

-الخبرة تسع (9) سنوات على الأقل مع درجة الماجستير ، أو أحد عشر (11) عامًا مع درجة البكالوريوس في التعويضات والمزايا / المكافآت ذات الصلة أو خبرة تنمية الموارد البشرية بما في ذلك أربع (4) سنوات في منصب كبير أو إشرافي مطلوب

5- أخصائي السيكلوترون والأدوية المشعة

-دكتوراه أو ماجستير في الهندسة أو الفيزياء أو الكيمياء أو الصيدلة أو التخصصات الأخرى ذات الصلة.

-مطلوب خبرة (7) سنوات من الخبرة ذات الصلة بدرجة الدكتوراه أو عشر (10) سنوات بدرجة الماجستير.

رابط التقديم

(اضغط هنا). للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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