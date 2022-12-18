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«الشؤون الإسلامية» تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
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«الشؤون الإسلامية» تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

«الشؤون الإسلامية» تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

«الشؤون الإسلامية» تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم
١٠:٢٠:٢١ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض،  الراغبين لـوظيفتي (إمام، مؤذن)، إلى التقدم لشغلهما وفقًا للتفاصيل الموضحة.

المسميات الوظيفية

1- إمام

المؤهلات و الخبرة
– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

2- مؤذن

المؤهلات والخبرة

– أن يكون سعودي الجنسية.
– ألا يقل العمر عن 18 سنة .
– الحصول على الشهادة الثانوية.
– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
– اجتياز الكشف الطبي.
– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

طريقة التقديم

– للتقديم والاطلاع على مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفير، ابط التقديم (اضغط هنا)

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وظائف شاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.. المسميات ورابط التقديم

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