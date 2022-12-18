«الشؤون الإسلامية» تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

تواصل – فريق التحرير:

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، الراغبين لـوظيفتي (إمام، مؤذن)، إلى التقدم لشغلهما وفقًا للتفاصيل الموضحة.

المسميات الوظيفية

1- إمام

المؤهلات و الخبرة

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل العمر عن 18 سنة .

– الحصول على الشهادة الثانوية.

– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للعمل.

– اجتياز الكشف الطبي.

– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

2- مؤذن

المؤهلات والخبرة

– أن يكون سعودي الجنسية.

– ألا يقل العمر عن 18 سنة .

– الحصول على الشهادة الثانوية.

– حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للعمل.

– اجتياز الكشف الطبي.

– حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

طريقة التقديم

– للتقديم والاطلاع على مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفير، ابط التقديم (اضغط هنا)

اقرأ أيضًا:

وظائف شاغرة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.. المسميات ورابط التقديم