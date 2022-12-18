الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت تقرر فرض رسوم على صرف الأدوية للوافدين
توضيح مهم من حساب المواطن: يجب حذف المستند في هذه الحالة
هاشتاق «اليوم العالمي للغة العربية» يتصدر التريند.. ومغردون: أنقى اللغات وأدقها
تنبيه مهم من «الأرصاد» للسائقين بـ«المدينة».. رياح نشطة وأتربة في هذه المناطق
بديل اللحوم ..كل ما تريد معرفته عن الغذاء الخارق صديق البيئة
احذر.. استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام يعرضك للفصل من العمل

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الكويت تقرر فرض رسوم على صرف الأدوية للوافدين

الكويت تقرر فرض رسوم على صرف الأدوية للوافدين

الكويت تقرر فرض رسوم على صرف الأدوية للوافدين
١٠:١٠:١٣ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الصحة الكويتية، فرض رسوم جديدة على الوافدين، تتعلق بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.

ونقلت صحيفة “الراي” عن مصادر صحية قولها، إنه في إطار الخطوات الإصلاحية التي بدأت الوزارة تنفيذها، تتجه لفرض رسوم خاصة على صرف الأدوية للمراجعين الوافدين إضافة إلى رسوم المراجعة الاعتيادية.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة.

رخصة القيادة

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن ذلك القرار المفاجئ جاء بناءً على أوامر وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية، سيتم استدعاء صاحب الرخصة والغاؤها نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور.

كانت وزارة الداخلية، أصدرت قرارا بتعديل شروط منح رخصة القيادة لكل من المواطنين والوافدين فيما يتعلق برخصة القيادة الخاصة والعامة، تشمل سريانها لمدة محددة.

وتضمنت الشروط أن “تُصرف رخصة القيادة الخاصة لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 2 طن، وسيارات الأجرة، على أن تسري صلاحيتها للمواطنين والخليجيين لمدة 15 عامًا، والوافدين لمدة 3 أعوام، وللبدون حسب مدة صلاحية بطاقة المراجعة”.

اقرأ أيضًا:

قرار مفاجئ من الداخلية الكويتية بشأن رخص قيادة الوافدين

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أخبار السعودية اليوم الكويت الوافدين رسوم صرف الأدوية

مواد ذات صلة

المزيد
وزارة الدفاع: ارتطام طائرة عامودية بالأرض أثناء التدريب ووفاة طاقمها

وزارة الدفاع: ارتطام طائرة عامودية بالأرض أثناء التدريب ووفاة طاقمها

١٠:٥٨ م، الأثنين، ١٦ فبراير ٢٠١٥
إنقاذ عامل من الغرق في خزان مياه أرضي بنجران (صور)

إنقاذ عامل من الغرق في خزان مياه أرضي بنجران (صور)

٠٦:٣٣ م، الأربعاء، ٢٢ أكتوبر ٢٠١٤
الخارجية الأمريكية: “بايدن” يؤيد إبقاء فيلق القدس الإيراني على لائحة الإرهاب

الخارجية الأمريكية: “بايدن” يؤيد إبقاء فيلق القدس الإيراني على لائحة الإرهاب

١٢:٥٠ ص، السبت، ٠٩ أبريل ٢٠٢٢
تمديد إعفاء المواطنين من تأشيرات دخول أيرلندا لـ5 سنوات

تمديد إعفاء المواطنين من تأشيرات دخول أيرلندا لـ5 سنوات

٠٦:٢٢ م، الأربعاء، ٣٠ نوفمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *