الكويت تقرر فرض رسوم على صرف الأدوية للوافدين

تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الصحة الكويتية، فرض رسوم جديدة على الوافدين، تتعلق بالخدمات الصحية التي تقدم لمراجعي المستوصفات وطوارئ المستشفيات والعيادات الخارجية.

ونقلت صحيفة “الراي” عن مصادر صحية قولها، إنه في إطار الخطوات الإصلاحية التي بدأت الوزارة تنفيذها، تتجه لفرض رسوم خاصة على صرف الأدوية للمراجعين الوافدين إضافة إلى رسوم المراجعة الاعتيادية.

ومؤخرًا، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن فحص جميع ملفات رخص القيادة للوافدين الذين حصلوا عليها خلال السنوات السابقة.

رخصة القيادة

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن ذلك القرار المفاجئ جاء بناءً على أوامر وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح.

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن من يتم اكتشاف حصوله على رخصة قيادة مخالفة للنظم والقواعد المعمول بها بوزارة الداخلية، سيتم استدعاء صاحب الرخصة والغاؤها نهائياً من قاعدة بيانات الإدارة العامة للمرور.

كانت وزارة الداخلية، أصدرت قرارا بتعديل شروط منح رخصة القيادة لكل من المواطنين والوافدين فيما يتعلق برخصة القيادة الخاصة والعامة، تشمل سريانها لمدة محددة.

وتضمنت الشروط أن “تُصرف رخصة القيادة الخاصة لقيادة السيارات الخاصة التي لا يزيد عدد ركابها عن 7 ركاب، وسيارات النقل التي لا تزيد حمولتها عن 2 طن، وسيارات الأجرة، على أن تسري صلاحيتها للمواطنين والخليجيين لمدة 15 عامًا، والوافدين لمدة 3 أعوام، وللبدون حسب مدة صلاحية بطاقة المراجعة”.

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