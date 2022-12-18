توضيح مهم من حساب المواطن: يجب حذف المستند في هذه الحالة

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أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحًا بخصوص شروط وقواعد حذف بعض المستندات.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين قال فيه: أريد حذف عقد إيجار قديم ماذا أفعل؟

وقال حساب المواطن ردًا على السائل: “لا يمكنك حذف المستند السابق في حال كانت حالته “وثيقة شارفت على الانتهاء”، وفي حال أصبحت حالة المستند منتهي أو مرفوض يلزمك حذفه عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات) والانتقال إلى الإجراءات وحذف المرفق”.

والأحد الماضي، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

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