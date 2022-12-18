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هاشتاق «اليوم العالمي للغة العربية» يتصدر التريند.. ومغردون: أنقى اللغات وأدقها

هاشتاق «اليوم العالمي للغة العربية» يتصدر التريند.. ومغردون: أنقى اللغات وأدقها

هاشتاق «اليوم العالمي للغة العربية» يتصدر التريند.. ومغردون: أنقى اللغات وأدقها
٠٩:٥٧:٠٥ ص، الأحد، ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ١٨ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “اليوم العالمي للغة العربية” التريند في المملكة بالتزامن مع احتفال العالم، اليوم، الموافق 18 ديسمبر باليوم العالمي للغة العربية.

وتقرر الاحتفال في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 عام 1973 لإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

من عجائب وغرائب اللغة العربية

وقال أحد المغردين: من عجائب وغرائب اللغة العربية : كل كلمة تبدأ بحرف (الكاف) غالبًا ما تعطي معنى الإحتواء، مثل : ” كيس ، كوكب ، كهف ، كفن ، كف … “.

من جهته، أضاف حساب مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عبر حسابه على تويتر قائلاً:  اللغة العربية هي وعاء فكرنا، ومستودع تراثنا، والناقلة لأمجادنا وإنجازاتنا الحضارية.

وتابع: اللغة العربية خزينةٌ أمينةٌ لقيمنا وسماتنا الحضارية المتميزة، ومفاتيحها بأيدينا.

لغة كاملة محببة عجيبة

وقالت مغردة عبر حسابها الشخصي: العربية لغة كاملة محببة عجيبة، تكاد تصور ألفاظها مشاهد الطبيعة، وتمثل كلماتها خطرات النفوس، وتكاد تتجلى معانيها في أجراس الألفاظ، كأنما كلماتها خطوات الضمير ونبضات القلوب ونبرات الحياة”.

وأضاف مغرد ثالث؛ اللغةُ العربيةُ أنقى اللغات وأدقها في التعبير عن أعمق الأفكار، متفردة في طرق التعبير بأساليبها المتنوعة واشتقاقاتها وانزياحاتها الفنية، إنها رافدٌّ جماليٌّ لانهائي ومكوِّنٌ إنسانيٌّ عال.

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