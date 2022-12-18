تنبيه مهم من «الأرصاد» للسائقين بـ«المدينة».. رياح نشطة وأتربة في هذه المناطق

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نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الرابعة مساءً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

تكون الضباب

وتابع أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

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