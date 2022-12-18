بديل اللحوم ..كل ما تريد معرفته عن الغذاء الخارق صديق البيئة

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كشفت دراسة علمية حديثة أن اتباع نظام غذائي يومي يتضمن الطحالب الخضراء المزرقة التي تعرف باسم “سبيرولينا” أو الغذاء الخارق، يمكن أن يعزز الصحة ويبطئ تغير المناخ كما أنه بديل جيد للحوم.

وتعتبر طحالب “سبيرولينا” غذاءً خارقا لمحتواها الغني بالبروتين والحديد والأحماض الدهنية الأساسية، وبالمقارنة مع اللحم البقري، تعتبر “سبيرولينا” خيارًا غذائيًا صحيًا مميزًا.

كما أن “سبيرولينا” تعد بديلاً مستدامًا للحوم كونها تترك بصمة بيئية أصغر مقارنة بالمنتجات الحيوانية التي ينجم عن الحصول عليها إطلاق كميات كبيرة من غاز الميثان، وفق موقع “سكاي نيوز”.

ويتطلب إنتاج كيلوجرام واحد من اللحم البقري 1450 لترًا من الماء و340 مترًا مربعًا من الأراضي الخصبة إنتاج كيلوجرام واحد من لحم البقر يطلق 100 كيلوجرام من الميثان.

بديل اللحوم

واقترح مؤلفو الدراسة من كلية الاستدامة البيئية في جامعة رايشمان الإسرائيلية “سبيرولينا” بديلاً للحوم.

وأشار الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “التكنولوجيا الحيوية البحرية”، إلى أن “سبيرولينا” ذاتية التغذية، تعتمد على التمثيل الضوئي وثاني أكسيد الكربون للحصول على الطاقة.

ووفق الباحثين، فإن إنتاج هذه الطحالب التي تزرع في أيسلندا، ستساعد في إخراج غازات الدفيئة من الغلاف الجوي، وتقليل آثار تغير المناخ.

من جانبه، قال المؤلف المشارك في الدراسة آساف تزاكور: “يمكن أن يسير الأمن الغذائي، وتخفيف آثار تغير المناخ، والتكيف مع تغير البيئة جنبًا إلى جنب، وكل ما يجب على المستهلكين فعله هو تبني القليل من سبيرولينا الأيسلندية في وجباتهم الغذائية بدلاً من لحم البقر”.

وأضاف تزاكور أنه “صحي أكثر من اللحم ويوفر الاستدامة البيئية.. أي تغيير نرغب في رؤيته في العالم يجب أن يتجلى في خياراتنا الغذائية”.

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