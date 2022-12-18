احذر.. استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الدوام يعرضك للفصل من العمل

تواصل – فريق التحرير:

كشف مختصون في الموارد البشرية أن الملل الوظيفي يقود للانشغال بمواقع التواصل وقت الدوام الرسمي، مؤكدين أن الإدارة الناجحة هي من تعالج ذلك وتمنح الموظف ثقة ورغبة في العمل.

وبحسب صحيفة “اليوم”، قال المحامي أحمد المالكي إن التغريد على منصات التواصل الاجتماعي أثناء فترة العمل الرسمية يعد مخالفًا لنظام العمل.

محددات وظيفية يجب على الموظف مراعاتها

وأوضح أنه يجب على الموظف خلال فترة العمل الرسمية أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة وأن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل وألا يستخدمها إلا في أمور تخص العمل وذلك وفقًا لنص المادة (65) من نظام العمل.

وأشار إلى أن الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من نظام العمل ألزمت كل صاحب عمل أن يقوم بإعداد لائحة تنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة.

إنذار العامل أولاً ثم الفصل في نهاية المطاف

وأضاف: يتم إنذار العامل كتابة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم خصم نسبة من الأجر، وتزيد هذه النسبة حال تكرار العامل للمخالفة للمرة الثالثة أو الرابعة، وإذا لم يرتدع فتتم معاقبته بالفصل ويعد آخر درجة من درجات العقوبة.

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في هذه الحالة يتم فصل الموظف بشكل مباشر