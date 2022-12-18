استقطاب بيوت خبرة لتنفيذ مشروع خدمات التطوير والدعم لمنصة «تحول»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، استقطاب بيوت خبرة متخصصة لتنفيذ مشروع خدمات التطوير والدعم لمنصة «تحول»؛ بهدف دعم القطاعات الحكومية نحو التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.

ويسعى المركز بالتعاون مع مركز الاستحقاق المحاسبي إلى ما يلي:

1- تمكين الجهات المختلفة وضمان استدامة الأعمال من خلال إنشاء منصة تحتوي على الدورات المستندية المبنية على أساس الاستحقاق المحاسبي.

2- أعد المركز إستراتيجية متكاملة للابتكار وتطوير وإدارة نظم الموارد المالية والبشرية والمشتريات الحكومية بمرونة وموثوقية وفقًا لأفضل الممارسات والمنهجيات العالمية.

وتتضمن الإستراتيجية 4 عوامل تمكين هي:

1- بنية مؤسسية وتحتية فاعلة.

2- رأس مال بشري ممكن.

3- نموذج تشغيلي مرن وفعال.

4- نماذج شراكة متنوعة مع القطاعين العام والخاص لمواكبة رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تطوير الحكومة الإلكترونية والتوسع في التحول والحلول التقنية وزيادة الدعم في مجال التكنولوجيا المالية.

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