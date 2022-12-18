منتخب الساجدين.. شاهد كيف أنهى لاعبو المغرب مشوارهم في كأس العالم

تواصل – فريق التحرير

أبى لاعبو منتخب المغرب أن يودعوا ملاعب كأس العالم بقطر، قبل أن يتركوا بصمة تتحدث عنها كافة الأجيال القادمة، إذ قاموا بالسجود بشكل جماعي عقب خسارتهم من المنتخب الكرواتي بمباراة تحديد المركز الثالث، أمس السبت.

وتداول نشطاء صورًا ومقاطع فيديو لسجود اللاعبين المغاربة عقب المباريات التي خاضوها في المونديال وسط تفاعل حول حكم السجود في هذه الحالة.

قيم أخلاقية وإسلامية

وعبر العديد من المغردين عن عزتهم وفخرهم بما قام به لاعبو منتخب المغرب من تصرفات تظهر مدى حبهم للإسلام وعزتهم به وكذلك القضية الفلسطينية، وقيم وتعاليم ديننا الحنيف.

وقال سليمان الصالح: المنتخب الوحيد الذي رفع علم فلسطين، سجود عقب كل مباراة أمام مئات ملايين الناس.. مشهدا حكيمي وبوفال مع والدتيهما اللذان يُعبّران عن مكانة الأم عندنا وعن الأسرة التي يحاول الغرب تفكيكها، هتاف الجمهور للنبي عليه الصلاة والسلام؛ هذا كله غير الإنجاز الكروي التاريخي لهذا المنتخب الجبار”.

من جهته، أثنى حسان أحمد، على ما قدمه المنتخب المغربي، وقال: “اللهم لك الحمد على ما أنعمت، ولك الحمد علي ما منعت .. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك”.

قراءة الفاتحة والسجود شكرًا

وكان وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، قد رد على من قال بعدم جواز سجود لاعبي كرة القدم في تصريح لـCNN، السبت، قال فيه: “هؤلاء يلعبون فسعدوا بنجاحهم فسجدوا لله شكرا”.

وأضاف أن “الذين يقولون إنه لا يجوز، هم الذين منعوا، أين الدليل على المنع؟ الأصل في الأشياء الجواز وفي العبادة الأصل في الأشياء النصوص فمن سجد يملك نص أول النصوص أن الأرض طاهرة وهذا لا يمنع (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)..”

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من لاعبي منتخب المغرب، حيث ظهر ثلاثة لاعبين في بث مباشر يتحدثون عن سر فوزهم في مباريات كأس العالم.

وتحدث أحد اللاعبين في البث المباشر وهو اللاعب زكريا بوخلال، عن ما وصل إليه منتخب المغرب كان بفضل الإسلام وقراءتهم الفاتحة قبل اللعب.

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ودعا اللاعب غير المسلمين للدخول في الإسلام، وأن يجربوا هذا الإحساس، ويقرأوا الفاتحة مثلهم.. مختتمًا بالقول: “تعالوا للسلام”.

شعار التوحيد يعلو في كأس العالم

وعقب مباراتهم مع فرنسا قبل أيام، غزت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تظهر جماهير المغرب وهي تهتف بشعار التوحيد «لا إله إلا الله محمد رسول الله» في مباراة جمعت بين المنتخبين المغربي والفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم.

وعلا شعار التوحيد بين جنبات ملعب المباراة، في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي عُرف بتأييده للقوانين المقيدة لحرية مسلمي فرنسا.

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احتفالات المقدسيين بفوز المغرب

كما عمت أجواء من الفرحة مدينة القدس المحتلة، بعد أن خرج الفلسطينيون إلى الشوارع للاحتفال بفوز المغرب على البرتغال 1/صفر، والتأهل التاريخي لنصف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية، مساء السبت قبل الماضي احتفالات في باب العامود، وسط مدينة القدس، الأجواء الاحتفالية للشبان المقدسيين الذين أطلقوا الألعاب النارية، وهتفوا للمنتخب المغربي وسط أجواء سيطرت عليها الفرحة والبهجة، رفعوا خلالها العلم المغربي على سور القدس في باب العامود، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتقمع المحتفلين.

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