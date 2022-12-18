12 شهرًا مهلة تصحيح أوضاع مقدمي خدمات الاتصالات.. وهذه أبرز العقوبات

تواصل – فريق التحرير

وافق وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، على اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات وتقنية المعلومات، على ألا تخل بسريان التراخيص الصادرة قبل العمل بها.

وتوجب اللائحة ضرورة قيام مقدمي الخدمة بتصحيح أوضاعهم وَفْق أحكام اللائحة خلال 12 شهراً من تاريخ العمل بها، وفق ما ذكرته صحيفة “عكاظ”.

ومنحت اللائحة الهيئة حق الطلب من مقدم الخدمة أو أي شخص آخر تزويدها على نفقته بأي بيانات أو معلومات أو مستندات تراها ضرورية لتطبيق أحكام النظام أو اللائحة أو القرارات التنظيمية.

أبرز العقوبات

وحددت اللائحة الحالات التي يكون للهيئة فيها رفض طلب تجديد الترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، أو إلغاء أو تعليق أو تعديل أي منها، والمتمثلة في الإخلال بأي شرط من شروط الترخيص أو التسجيل أو أي أدوات تنظيمية أخرى.

كما نصت اللائحة على أنه حال عدم الالتزام بسداد المقابل المالي للترخيص أو التسجيل أو التصريح أو أي أدوات تنظيمية أخرى، إلى جانب عدم مزاولة النشاط لمدة 12 شهرًا أو أكثر بشكل متصل أو منقطع دون مبرر تقبله الهيئة.

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