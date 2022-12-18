7 ضوابط إلزامية للمنشآت في الإعلان عن الشواغر الوظيفية

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وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة ضوابط للإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية.

وجاءت أبرز مواد المشروع المطروح للاستطلاع بتطبيقها هذه الضوابط على المنشآت الخاضعة لنظام العمل ما يلي:

1- على كل منشأة مراعاة وصف وظيفي واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة).

2- يجب على كل منشأة مراعاة تقديم نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل)، ونمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي).

3- تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي).

4- عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي كالتمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

5- أن يكون مكان المقابلة ملائماً بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (4906)، وتشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية.

6- يجب توثيق المقابلة كتابياً بشكل واضح بحيث يمكن مراجعتها لاحقاً.

7- إخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14يوماً من تاريخ المقابلة الوظيفية.

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